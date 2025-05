Fiamme a bordo di un rimorchiatore in navigazione nelle acque di San Nicola l'Arena. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno all 9.50, per un incendio partito dal motore di dritta di un'imbarcazione che si trovava a circa 2,5 miglia dal porticciolo della frazione di Trabia. Il. 🔗Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Incendio in mare a San Nicola l'Arena, fiamme a bordo di un rimorchiatore