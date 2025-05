Incendio all' Ikea di Afragola | in corso l' evacuazione del negozio

Un incendio è scoppiato nel bar dell'Ikea di Afragola, causando il tempestivo avvio delle operazioni di evacuazione. Secondo le prime indiscrezioni, i clienti e il personale stanno lasciando il negozio in sicurezza. Alcuni video trapelati sui social mostrano la situazione di emergenza in corso. Le autorità sono sul posto per gestire l'emergenza.

Principio di incendio nel bar dell'Ikea di Afragola. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe in corso l'evacuazione all'interno del negozio. Alcuni video trapelati sui social,.

