Incendi la giunta regionale stanzia 165 milioni per nuovi ristori alle vittime del 2023

La giunta regionale interviene con un nuovo stanziamento di 1,65 milioni di euro per sostenere le vittime degli incendi del luglio 2023. L’assessore dell’Economia, Alessandro Dagnino, ha approvato il decreto per fornire aiuto a coloro che hanno subito danni, dopo un primo intervento di 1,3 milioni nel 2024. Questo provvedimento rappresenta un importante supporto per la comunità colpita.

La giunta regionale ha approvato lo schema di decreto dell'assessore dell'Economia, Alessandro Dagnino, che destina 1,65 milioni di euro ai soggetti danneggiati dagli incendi del luglio 2023. Nel 2024 una prima erogazione aveva garantito ristori per 1,3 milioni di euro.

