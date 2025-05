Inaugurazione a Piansano della Tomba rupestre etrusca

Il 20 maggio, alle 16, Piansano celebra l'inaugurazione del nuovo allestimento espositivo della Tomba rupestre etrusca, ristrutturata grazie agli interventi della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per Viterbo e l'Etruria meridionale. Un'importante occasione per scoprire e valorizzare il patrimonio etrusco della regione. Vi aspettiamo per un viaggio nel passato!

Il 20 maggio, alle 16, si inaugura a Piansano il nuovo allestimento espositivo della Tomba rupestre etrusca, oggetto di recenti interventi di restauro e valorizzazione da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale.

