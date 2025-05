In un appartamento aveva droga e doping nell' altro una serra di marijuana

Un 31enne bolzanino, cuoco incensurato, è stato arrestato dopo un controllo delle narcotici, in seguito a segnalazioni di cittadini riguardo un sospetto via vai di tossicodipendenti. Nella sua abitazione sono state rinvenute droga e doping, mentre in un altro appartamento è stata scoperta una serra clandestina di marijuana, confermando i dubbi degli agenti.

È finito in manette nelle scorse ore un 31enne bolzanino, incensurato: cuoco di professione, l’uomo è stato al centro di un controllo della narcotici, a seguito di alcune segnalazioni fatte da dei cittadini su un insolito via vai di tossicodipendenti. I dubbi dei poliziotti erano fondati in. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - In un appartamento aveva droga e doping, nell'altro una serra di marijuana

Approfondimenti da altre fonti

Nascondeva in casa nove chili di droga

Segnala msn.com: Viveva in casa con la madre e lì, tra le mura domestiche, aveva trasformato l’appartamento in un vero e proprio magazzino della droga. A tradirlo, però, non sono stati errori di calcolo o movimenti so ...

In casa nascondeva quattro chili di droga, arrestato

Si legge su msn.com: (ANSA) - TORINO, 28 MAR - In casa aveva nascosto oltre quattro chili di droga, un giovane di 22 anni ... militari dell'Arma sono intervenuti in un appartamento alla periferia della città ...

L'appartamento era diventato un "porto di mare" per i consumatori di droga: arrestato un uomo di 22 anni con 4 chili di sostanze in casa

Riporta torinoggi.it: I carabinieri si sono insospettiti dopo aver notato un continuo andirivieni ... possesso di un grosso quantitativo di droga. I militari sono intervenuti insospettiti dal continuo andirivieni di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'infermiera Elisabeth Durazzo è morta nel sonno : aveva solo 39 anni

Si chiamava Elisabeth Durazzo ed era infermiera presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. La giovane donna è morta all'età di soli trentanove anni.