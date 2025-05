In Turchia si tenta una difficile pace mentre l’Italia insegue la Nato sul 5% del Pil in spese militari

In un contesto geopolitico complesso, la Turchia cerca una fragile pace mentre l'Italia accelera le spese militari per allinearsi alla NATO. Vladimir Putin evita il confronto diretto con Volodymyr Zelensky ad Istanbul, delegando un suo consigliere a guidare le trattative tra Russia e Ucraina, segnando un momento cruciale nel conflitto che dura dal 2022.

Vladimir Putin ha deciso di non raccogliere la sfida di Volodymyr Zelensky e di non andare ad Istanbul per incontrare faccia a faccia il presidente ucraino. A guidare la delegazione russa nelle prime trattative dirette tra i due nemici dal 2022 lo stesso consigliere del leader russo che fu a capo dei negoziatori di Mosca tre anni fa: l’ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, affiancato dal viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il capo della direzione generale dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe Igor Kostyukov e il viceministro della Difesa Alexander Fomin. Putin diserta il faccia a faccia con Zelensky: vani gli appelli. A nulla sono quindi valse le pressioni e gli appelli di diversi Paesi e gli auspici del presidente americano Donald Trump perché Putin partecipasse di persona ai colloqui che lui stesso ha proposto a sorpresa in un incontro notturno con i giornalisti nelle prime ore di domenica. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - In Turchia si tenta una difficile pace mentre l’Italia insegue la Nato sul 5% del Pil in spese militari

