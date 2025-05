In stato di abbandono e positiva alla cocaina | la lettera dei poliziotti alla bimba ritrovata

In un drammatico episodio, la bimba scomparsa da un anno è stata ritrovata in condizioni disumane, abbandonata e positiva alla cocaina. La lettera scritta dai poliziotti racconta la sua difficile situazione e l'angoscia per ciò che ha vissuto, dopo essere stata sottratta dalla madre dal padre, lasciando un segno profondo nel cuore di tutti.

