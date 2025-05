In Sicilia le prime tracce di coltivazioni

In Sicilia, si trovano le prime testimonianze di coltivazioni risalenti a 3.700 anni fa, durante l'età del Bronzo, evidenziando l'antica tradizione dell'olivicoltura in Italia. Questo studio, pubblicato su Quaternary Science Reviews, sottolinea l'importanza della regione nel panorama agricolo del Mediterraneo, seconda solo a Malta per l'antichità delle sue tracce olivicole.

Le prime tracce di sfruttamento dell’olivo in Italia provengono dalla Sicilia e risalgono a 3.700 anni fa, in piena età del Bronzo: la testimonianza è la seconda più antica di tutto il Mediterraneo dopo quella di Malta che risale a 5.000 anni fa. Lo dimostra uno studio pubblicato su Quaternary Science Reviews dall’Università di Pisa, da quella della Tuscia e dalla Sapienza di Roma. Le indagini hanno riguardato in particolare il sito di Pantano Grande, un’area paludosa vicino Messina. I carotaggi eseguiti in questa zona hanno restituito una sequenza continua di sedimenti di circa 3.700 anni. L’analisi al microscopio ha rivelato quantità eccezionalmente elevate di polline di olivo già nella Media Età del Bronzo, il che suggerisce una massiccia presenza di questi alberi e la loro possibile gestione attiva da parte delle popolazioni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Sicilia le prime tracce di coltivazioni

