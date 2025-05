In sella a moto d' epoca vestiti eleganti torna la ' Distinguished Gentleman' s Ride'

In sella a moto d'epoca e vestiti eleganti, la 'Distinguished Gentleman's Ride' torna a Ferrara domenica 18. Questo evento mondiale unisce appassionati di motociclismo per una buona causa, sensibilizzando e raccogliendo fondi per la salute maschile. Unisciti a noi per celebrare la passione per le moto e promuovere un importante messaggio di solidarietà !

In sella alla moto, con l'abito buono, per una buona causa. Domenica 18 torna anche a Ferrara, così come in centinaia di città in tutto il mondo, la ‘Distinguished Gentleman's Ride’, parata di moto classiche e d'epoca mirata a sensibilizzare e raccogliere fondi per la salute maschile, e in. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - In sella a moto d'epoca vestiti eleganti, torna la 'Distinguished Gentleman's Ride'

Approfondimenti da altre fonti

Centosettanta piloti in sella a mezzi d’epoca hanno dato spettacolo a Miravalle

Segnala valdarnopost.it: Poco meno di centosettanta piloti provenienti veramente da ogni angolo d’Italia si sono dati appuntamento a Miravalle e, su una pista perfettamente preparata per le esigenze dei mezzi d’annata (il lim ...

Manutenzione fai da te: soluzione facile per i ricambi moto e scooter, anche d'epoca

Si legge su insella.it: La bella stagione si avvicina e con i fiori si risvegliano anche i nostri amici appassionati che hanno bisogno di una mano con la manutenzione delle proprie moto. Con il supporto di Ebay, senza muover ...

In sella a moto d’antan per la ricerca

primapress.it scrive: Al posto di giacche di pelle, frange e tatuaggi, saranno blazer di tweed, ghette, colletti inamidati, monocoli e pipe le icone di questo evento, oltre naturalmente alle moto ma rigorosamente d’antan .

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente mortale a Itri: perde la vita un 16enne in sella a una moto

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre 2024, lungo la via Appia nel comune di Itri, in provincia di Latina.