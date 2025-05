In questura una nuova stanza per supportare le donne che denunciano violenze

In questura, nasce “Una stanza tutta per sé”, un'iniziativa pensata per supportare le donne che denunciano violenze. Questo spazio è dedicato a incoraggiare le vittime a rivolgersi alle forze dell’ordine, minimizzando al contempo gli effetti negativi della vittimizzazione secondaria, offrendo un ambiente accogliente e riservato.

Incoraggiare le donne a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare casi di violenza e, allo stesso tempo, limitare gli effetti traumatici della cosiddetta vittimizzazione secondaria. È questo l’obiettivo de “Una stanza tutta per sé”, uno spazio allestito all’interno della questura di via. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - In questura una nuova stanza per supportare le donne che denunciano violenze

