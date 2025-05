In programma cinque incontri per ‘Educare alla legalità’

Da stamattina a domani, da Calcinelli alla Valcesano, il gruppo di riflessione politica, sociale ed economia ‘Fuoritempo’ di San Michele al Fiume proporrà 5 incontri dal titolo ‘Educare alla legalità’ con Marisa Acagnino e Rosario Barchitta. La Acagnino è presidente di sezione del Tribunale Civile di Catania ed ex sostituto procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Rosario Barchitta, invece, è un imprenditore siciliano che ha denunciato i propri estorsori, fondatore dell’Associazione Antiracket ‘Nicola d’Antrassi’. "Siamo convinti – affermano gli organizzatori di ‘Fuoritempo’, che questi testimoni possano aiutarci a far comprendere come la lotta alla criminalità oltre a essere un intreccio economico-politico, perché la si possa vincere è necessario creare una cultura antimafia tra i cittadini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

