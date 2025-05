in preda a una crisi psicotica picchia i carabinieri che lo bloccano col taser poi si getta dal ponte

Caravaggio. “Fino a domenica andava tutto bene, mio fratello era la stessa persona di tutti i giorni. Poi non so cosa è successo, ha iniziato a dire cose senza senso, era molto aggressivo. Ho capito che gli era scattato qualcosa in testa”. Il giovane che parla è in attesa di capire cosa succederĂ al fratello, 20enne marocchino, da sei mesi in Italia, un lavoro fisso come saldatore. Aspetta insieme allo zio, arrivato appositamente da Firenze, fuori dall’aula di tribunale dove si sta celebrando l’udienza di convalida dell’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale del parente. Nessuno può entrare, lo ha deciso il giudice, perchĂ© l’imputato è molto provato e non si è ancora calmato, e teme che la vista del pubblico lo possa far scattare di nuovo. Pare in preda a una crisi psicotica, delira, non riesce nemmeno a rispondere alle domande. 🔗Leggi su Bergamonews.it

