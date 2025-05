In parrocchia si festeggia Santa Rita da Cascia | C' è tanto bisogno della sua intercessione oggi

In parrocchia si celebra Santa Rita da Cascia, patrona dei casi impossibili, con grande fervore e devozione. Iniziata da don Daniele Bosi pochi mesi dopo il suo arrivo, questa festa quest'anno raggiunge il traguardo dei 12 anni. "C'è tanto bisogno della sua intercessione oggi", afferma il parroco, invitando tutti a partecipare sabato 17...

Fu don Daniele Bosi ad istituire questa festa nella parrocchia di Villachiaviche, pochi mesi dopo il suo arrivo; oggi la festa di Santa Rita compie 12 anni. "Santa Rita da Cascia è la patrona dei casi impossibili: c'è tanto bisogno della sua intercessione oggi - spiega il parroco - sabato 17. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - In parrocchia si festeggia Santa Rita da Cascia: "C'è tanto bisogno della sua intercessione oggi"

Su questo argomento da altre fonti

La devozione di Papa Leone XIV per Santa Rita, il Comune di Cascia festeggia

Lo riporta corrieredellumbria.it: This site uses profiling cookies, as described in this banner and in the cookie policy. By selecting 'I agree' you give consent to the use of profiling cookies. By clicking the 'Settings' button you c ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Non sono come Rita Dalla Chiesa! Katia Ricciarelli gela Alberto Matano

Katia Ricciarelli è sotto i riflettori per aver provocato una vera tempesta all'interno dello studio televisivo della trasmissione "La Vita in Diretta".