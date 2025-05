In occasione della Giornata nazionale del ma di testa al Bambino Gesù di Roma gli screening gratuiti per i piccoli pazienti

In occasione della Giornata Nazionale del Mal di Testa, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma offre screening gratuiti per i piccoli pazienti. Il mal di testa affligge anche i bambini, colpendo circa 10 su 100. Gli esperti del Centro Cefalee sono pronti a fornire supporto e informazioni utili alle famiglie, garantendo valutazioni specialistiche.

I l mal di testa colpisce non solo gli adulti, ma anche i pazienti pediatrici. Si stima riguardi circa 10 bambini e adolescenti su 100. Per fornire alle famiglie informazioni corrette e complete e valutazioni gratuite, gli specialisti del Centro Cefalee dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù hanno promosso un Open Day che si terrà sabato 17 maggio, alla vigilia della Giornata nazionale del mal di testa che si celebra il 18 maggio. Dieta anti mal di testa: l’importanza dei cibi ricchi di omega 3 X Leggi anche › Mal di testa negli adolescenti: tutte le risposte della neurologa Se ne soffrono mamma e papà. «Non c’è trasmissione genetica diretta, ma nel 60-70% dei bambini con mal di testa ha almeno un familiare con lo stesso problema e spesso è un genitore. Di certo esiste una predisposizione su base genetica, attivata poi da un trigger che varia da un paziente all’altro. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In occasione della Giornata nazionale del ma di testa al Bambino Gesù di Roma gli screening gratuiti per i piccoli pazienti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornata Nazionale del Mal di Testa

Segnala gazzettadellemilia.it: • un focus sull'emicrania e il suo impatto tra stile di vita e benessere del sonno • qualità 100% Made in Italy dei cuscini di Dreamin*101 al servizio della persona per un sonno sempre rigenerante Lug ...

Il 16 maggio “Giornata Nazionale del Mal di Testa" all'ospedale Regina Margherita

Riporta torinoggi.it: Dalle ore 10 alle 16 gli operatori del Centro Cefalee dell’età evolutiva saranno disponibili per fornire informazioni utili ...

Mal di testa, «Vogliamo far sapere agli Umbri che a Foligno c’è il centro Cefalee»

Lo riporta umbria24.it: In occasione della Giornata nazionale del mal di testa, celebrata mercoledì all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, si è posta l’attenzione su una patologia tanto diffusa quanto invalidante c ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Per i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei momenti più difficili, sono le Stelle di Natale AIL. Inizia stamani la vendita

Inizia stamani martedì 8 dicembre davanti allaChiesa diS. Giuseppe Vecchio a Marina di Massa l’iniziativa dell’Ail di Massa-Carrara ) l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (presieduta dal dottor Ezio Szorenyi, internista, nefrologo, tossicologo) l’iniziativa: “ Per un malato di leucemia la buona stella di Natale sei tu”.