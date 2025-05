in occasione della giornata mondiale della celiachia scopriamo tutte le iniziative sul territorio nazionale e perché è importante la diagnosi precoce

L a celiachia o malattia celiaca, secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia riguarda 265.102 persone. Sebbene le diagnosi siano in costante crescita, con una prevalenza della malattia che si conferma intorno all’1%, si stima che nel nostro Paese siano circa 600mila le persone celiache, di cui 400mila non hanno ancora ricevuto una corretta diagnosi. È un’infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. In occasione della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio, scopriamo quali sono le iniziative messe in campo. Celiachia, cos’è e perché la dieta senza glutine non è un metodo per dimagrire X Leggi anche › Celiachia: tutti i consigli per un’alimentazione sicura e gluten free anche in vacanza L’importanza di una diagnosi precoce. 🔗Leggi su Iodonna.it

