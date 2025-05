in mostra le donne invisibili che hanno fatto grande il cinema

Nella sua «Elegia scritta in un cimitero campestre», il poeta inglese Thomas Gray parla di fiori meravigliosi che, crescendo in luoghi inaccessibili, sono destinati a non essere mai ammirati. Invisibili loro malgrado. Questa suggestione torna alla mente visitando la mostra «inVisibili. Le pioniere del Cinema» in programma da oggi fino al 28 settembre all'Istituto Centrale per la Grafica, in Via della Stamperia 6 a Roma. Splendida iniziativa nata dalla sinergia tutta femminile tra il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna, la mostra nasce dall'urgenza di restituire visibilità e riconoscimento alle donne che hanno scritto le prime pagine del Cinema internazionale. 🔗Leggi su Iltempo.it

