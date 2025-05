In memoria del brigadiere Marino nuova stazione dei carabinieri inaugurata a San Ferdinando

In memoria del brigadiere Marino, la nuova stazione dei Carabinieri è stata inaugurata a San Ferdinando. Questa iniziativa segna l'inizio di una fase di interventi mirati del governo per contrastare il disagio nei comuni della provincia reggina, come San Ferdinando e Rosarno, con la cerimonia che ha preso avvio la mattina del 25 aprile.

Il governo ha avviato una nuova fase di interventi mirati a contrastare le condizioni di disagio presenti in alcuni comuni della provincia reggina come San Ferdinando e Rosarno. La mattina del 25 aprile è iniziata questa importante missione che, questa mattina ha visto concretizzarsi con.

Dedicata al brigadiere Marino la nuova caserma dei carabinieri di San Ferdinando

Secondo rainews.it: Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha inaugurato oggi, a San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, la nuova sede dell'Arma dei Carabinieri intitolata al brigadiere ...

Mantovano a San Ferdinando. La nuova stazione Carabinieri intitolata al brigadiere Marino

Segnala corrieredellacalabria.it: Il messaggio di Crosetto: «Ha contrastato la ‘ndrangheta con coraggio». Occhiuto: «In Calabria c’è la ‘ndrangheta, ma anche lo Stato che si oppone» ...

Bovalino ricorda il brigadiere Antonio Marino. “Mio padre ucciso dalle ’ndrine. Io indosso la divisa in suo onore”

Come scrive msn.com: E poi ci sono i racconti dei colleghi di suo padre, coloro i quali hanno condiviso con il brigadiere Antonino Marino i terribili ... tra i cittadini perché «la memoria – afferma - è il ...

