In fuga sulla statale a bordo del furgone rubato bloccato dagli agenti | denunciato un uomo

Un'evasione drammatica ha avuto luogo lunedì 12 maggio lungo la Statale 16 Adriatica, dove un uomo a bordo di un furgone rubato è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale di Cesenatico. L'intervento tempestivo delle autorità ha messo fine a una folle corsa, con l'individuo ora denunciato per i suoi atti illeciti.

La folle fuga lungo la statale 16 Adriatica a bordo di un furgone rubato si è conclusa con l'intervento decisivo della Polizia Locale di Cesenatico. I fatti risalgono a lunedì 12 maggio, quando la centrale operativa del comando di Polizia Locale di Cesenatico ha ricevuto una nota di rintraccio. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - In fuga sulla statale a bordo del furgone rubato, bloccato dagli agenti: denunciato un uomo

Ne parlano su altre fonti

Furgone senza targa. Inseguimento a Gaggiano

Si legge su msn.com: Le indagini, con l’aiuto delle telecamere del territorio che hanno inquadrato il furgone in fuga, sono in corso per individuare anche i tre a bordo che avevano scassinato un’auto a Gaggiano.

Inseguimenti ad alta velocità e furgone ribaltato sulla provinciale 239 nel fermano, due veicoli rubati in fuga

gaeta.it scrive: Due veicoli rubati, un Fiat Scudo e un’Audi A4, sono stati inseguiti dalla polizia nel fermano dopo il furto a Macerata; il furgone si è ribaltato mentre l’Audi è stata abbandonata a Casabianca.

Fuga dopo il tamponamento: il furgone era rubato (e pure le targhe)

Riporta primasaronno.it: Tamponamento all’incrocio in Varesina, poi la fuga a piedi verso la stazione. Il motivo è semplice sia il furgone che guidava, sia le targhe che portava, erano rubate. Locate, fuga dopo l'incidente E' ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia: 32.000 bambini e le loro famiglie in fuga a causa del ciclone Gati

Oltre 40mila persone sono rimaste senza casa. I pi? esposti sono i bambini e le famiglie di pastori, gi? gravemente colpite da siccit?, inondazioni e sciami di locuste.