In arte a Calcata l' evento colora le strade del borgo

Sabato 24 maggio, il centro storico di Calcata si anima con "In arte a Calcata", un evento che celebra l'arte e l'artigianato, trasformando le sue strade in un vivace palcoscenico. Organizzato dalla rete territoriale Conosci Calcata, l'incontro inizierà alle 9 in piazza Roma, dando il via a una giornata ricca di creatività e cultura.

Sabato 24 maggio il centro storico di Calcata si riempie di ogni forma d'arte e artigianato grazie a "In arte a Calcata", l'evento inquadrato nel programma di promozione territoriale portato avanti dalla rete territoriale Conosci Calcata. Si inizia alle 9 in piazza Roma con un incontro. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "In arte a Calcata", l'evento colora le strade del borgo

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sky Arte : Un filtro Instagram per festeggiare Alighiero Boetti

In occasione del lancio del documentario Alighiero e Boetti. Sciamano e Showman, Sky Arte presenta il filtro Instagram Auguri Boetti, per festeggiare l’ottantesimo anniversario dalla nascita dell’artista.