In anteprima il video L' amore dov' è di Mimmo Locasciulli ft Quartetto Pessoa

Milano, 16 mag. (askanews) - In anteprima il videoclip del brano inedito "L'amore dov'è" di Mimmo Locasciulli feat. Quartetto Pessoa). Il cantautore celebra 50 anni di attività artistica con un nuovo lavoro e il tour teatrale "Dove lo sguardo si perde". L'album "Dove lo sguardo si perde" (etichetta HOBO, distribuito da ADAWarner Music Italy), prodotto da Mimmo & Matteo Locasciulli, è disponibile dal 18 aprile in digitale e prossimamente in vinile. "Dove lo sguardo si perde" è il ventunesimo album del cantautore e si tratta una raccolta di alcuni dei brani più acclamati del suo repertorio riorchestrati con pianoforte, contrabbasso e archi. Impreziosisce questo progetto discografico il brano inedito "L'amore dov'è". Dodici canzoni che hanno il denominatore comune del sentimento dell'amore, declinato in diverse dimensioni e forme.

