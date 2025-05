In 20 minuti la pioggia di mesi a Santo Stefano di Camastra si è sfiorata la tragedia | La frana avrebbe potuto colpire un treno

In venti minuti una quantità di pioggia che solitamente cade in due mesi. Basta questo dato per capire cosa è accaduto ieri pomeriggio a Santo Stefano di Camastra colpita da una vera e propria bomba d'acqua. Il paesino tirrenico è stato tra i più colpiti dal maltempo che da ieri imperversa in. 🔗Leggi su Messinatoday.it

