Importante fuga di gas in via Leonardo da Vinci | evacuati banca e studio medico

Questa mattina, un'importante fuga di gas ha allarmato i residenti di via Leonardo da Vinci, tra il ponte Kenney e la rotonda per viale della Costituzione. Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, evacuando una banca e uno studio medico. Le operazioni, avviate alle 7.45, sono ancora in corso mentre la situazione viene gestita con cautela.

Paura per un'importante fuga di gas e pronto intervento dei vigili del fuoco questa mattina in via Leonardo da Vinci, tra il ponte Kenney e la rotonda per viale della Costituzione. Nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 9.05 di venerdì 16 maggio) le operazioni scattate alle 7.45 sono ancora in.

