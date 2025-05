impact 15 05 2025 jeff hardy vs nic nemeth 16 anni dopo

TESSA BLANCHARD & VICTORIA CRAWFORD vs NIKKITA LYONS & MASHA SLAMOVICH (1 5) Difficile capire il senso della scelta di Robert Stone, specie se Nikkita fa il suo lavoro dal giusto lato, ovvero quello di Masha Slamovich. Sia la Crawford che Tessa captano di fatti la difficoltĂ del momento, motivo per il quale optano per un tentativo di squalifica attraverso una sedia, l’oggetto però viene sottratto per tempo proprio da Masha, la quale colpisce la Crawford sotto gli occhi dell’arbitro facendo scattare la squalifica. Masha se la prende con Nikkita, dato che pochi istanti prima sembrava quasi distrarre l’arbitro dal possibile attacco scorretto di Tessa e Victoria. Ad ogni modo, arriva Santino Marella, il quale ordina di far ripartire il match, ma il DOA è interrotto dal suo supervisore Stone, il quale rende ufficiale l’esito. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

