Imp - Festival Internazionale di Fotogiornalismo, è il primo Festival in Italia interamente dedicato al mondo del giornalismo per immagini. Arrivato oggi alla sua settima edizione, è diventato il punto di riferimento internazionale per il fotogiornalismo contemporaneo. L’edizione 2025 si svolgerà. 🔗Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - IMP 2025 – Festival internazionale di fotogiornalismo, gli eventi e tutte le mostre visitabili a Padova