Il consiglio di amministrazione di illimity Bank ha analizzato l'offerta pubblica di acquisto di Banca Ifis, riconoscendo opportunità ma anche rischi e incertezze. Sulla base delle valutazioni degli advisor finanziari Jefferies e Wepartner, è stato approvato un comunicato per informare riguardo a questa proposta strategica.

Il consiglio di amministrazione di illimity Bank, sulla base della documentazione esaminata relativa all' offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Banca Ifis e tenuto conto di quanto espresso dagli advisor finanziari Jefferies e Wepartner, ha approvato il comunicato ed ha concluso che il "corrispettivo sia congruo dal punto di vista esclusivamente finanziario", spiega una nota di Illimity. Ai fini di un complessivo apprezzamento dell'offerta, la "suddetta valutazione deve essere letta unitamente alle considerazioni sull'offerta svolte dal consiglio di amministrazione, da cui emergono rischi e incertezze ". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Illimity Bank: Offerta di Banca Ifis Congrua, ma con Rischi e Incertezze

