Il Wein Tour inaugura con una parata di star il wine killer Luca Gardini sul palco di via Bovio

Il Wein Tour si apre in grande stile con la star del vino Luca Gardini, il celebre "Wine Killer", sul palcoscenico di via Bovio. Questo sabato alle 19, l'assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci darĂ il benvenuto a un evento imperdibile, celebrando Cattolica e la Romagna come mete di eccellenza gastronomica e vitivinicola.

Cattolica e Romagna destinazione del gusto di vivere. Al Wein Tour, questo sabato, alle ore 19, l'assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci ospiterĂ sul palco dei talk di via Bovio, il wine-critic di fama internazionale Luca Gardini, noto anche come "Wine killer", curatore de La Guida ai 1000.

Al Wein Tour fa tappa anche il 're' del Lambrusco. Ha trionfato al Vinitaly 2025

Il Wein Tour, in programma a Cattolica nel fine settimana tra il 16 e il 18 maggio, avrà un ospite speciale: l'enologo di fama nazionale che ha trionfato all'ultimo Vinitaly

Wein Tour. Via Bovio a Cattolica diventa una passeggiata enogastronomica

Torna dal 16 al 18 maggio uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il Wein Tour Cattolica, giunto alla sua nona edizione. Un evento che unisce passione per il vino, innovazione e attenzione

