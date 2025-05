Il vuoto normativo dell’Ue lascia il metaverso in mano agli agenti artificiali

Il crescente vuoto normativo dell'Unione Europea pone il metaverso sotto l'influenza di agenti artificiali, sollevando preoccupazioni significative. Con l'accelerazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nei mondi virtuali, il Centre for European Policy Network (Cep) avverte che la strategia attuale dell'UE non affronta adeguatamente i rischi emergenti, lasciando spazio a potenziali insidie.

Il rapido sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale e il loro impiego in mondi virtuali come i videogiochi comportano rischi considerevoli. Secondo il Centre for European Policy Network (Cep) la strategia dell’Unione europea sul metaverso e la normativa vigente sottovalutano il pericolo: senza un quadro normativo completo, l’economia digitale rischia di perdere la fiducia dei cittadini. «Gli agenti di IA sono già in grado di gestire ambienti virtuali complessi senza una programmazione specifica», spiega Anselm Küsters, esperto digitale del cep. «Allo stesso tempo, comportano rischi quali distorsioni involontarie del mercato, manipolazione psicologica o pregiudizi politici. Gli strumenti dell’Ue esistenti, come il Virtual Worlds Toolbox, identificano rischi fondamentali come l’hacking degli avatar, ma sono chiaramente insufficienti rispetto alla capacità degli agenti IA di ingannare e aggirare strategicamente le regole». 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il vuoto normativo dell’Ue lascia il metaverso in mano agli agenti artificiali

Ne parlano su altre fonti

Il Centre for European Policy Network lancia l’allarme su un ecosistema tecnologico che cresce più in fretta della sua regolamentazione

Riporta linkiesta.it: Il Centre for European Policy Network lancia l’allarme su un ecosistema tecnologico che cresce più in fretta della sua regolamentazione ...

La beffa ai ricercatori italiani: arrivano i fondi europei, ma rischiano di non poterli usare per un vuoto normativo. Cosa succede

Si legge su msn.com: L’Ue annuncia un nuovo pacchetto di fondi per la scienza, ma un vincolo sui contratti rischia di lasciare l'Italia al palo. Il Mur, riferiscono fonti interne, si dice «rammaricato» L'articolo La beffa ...

AI europea tra ambizione e realtà: il piano UE alla prova dei fatti

Da agendadigitale.eu: Il piano Continent AI dell'UE affronta i nodi critici dell'Intelligenza Artificiale Europea: scarsità di dati e complessità normativa.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Dl Ristori lascia senza tutele gli agenti di commercio della vendita a domicilio

Il Dl Ristori dimentica agenti e rappresentanti di commercio della vendita a domicilio, una categoria di lavoratori che ormai da quasi un anno vive enormi difficolt? lavorative e oggi? ulteriormente limitata nella propria attivit? dalle ultime restrizioni anti contagio.