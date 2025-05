E’ un miracolo, la Santa Sede si è espressa. Quel Volto Santo apparso su un’ostia consacrata, nell a chiesa di Cristo Re a Vilakkannur (nello Stato indiano del Kerala) il 15 novembre 2013, durante la Messa del mattino, all’atto della consacrazione da parte di padre Thomas Pathickal, è un evento prodigioso e inspiegabile, sul quale la Chiesa – sempre restìa nel riconoscimento dei miracoli – si è espressa in modo anche relativamente rapido. Ma cosa era accaduto? Don Thomas Pathickal stava celebrando la consueta messa mattutina delle 7 quando si era reso conto che sull’ostia era comparsa una macchia che lentamente aumentava di dimensione. Quella macchia nera e bianca aveva preso la forma del Santo Volto di Gesù. E mozione, lacrime. L’ostia col Volto Santo ingrandito: è un miracolo. Il Parroco, sorpreso, decise di riporre l’ostia in un ostensorio in modo tale da preservarla. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il volto di Gesù in un’ostia: è un miracolo. Il Vaticano riconosce il prodigio avvenuto in una chiesa del Kerala