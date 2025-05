Le Fiamme Gialle in congedo fanno volontariato per la Giustizia monzese sempre a corto di personale. La Procura di Monza, il Comune e la Sezione monzese dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia hanno rinnovato, sotto l’egida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, il protocollo d’intesa per lo svolgimento di servizi ausiliari a favore degli uffici giudiziari. L’accordo, firmato dal procuratore Claudio Gittardi, dal sindaco Paolo Pilotto e dal presidente della Sezione Anfi di Monza, Ten. Col. Michele Buccella, è volto a supportare la funzionalitĂ degli uffici giudiziari della Procura monzese, afflitti da una grave e cronica difficoltĂ nell’esercizio delle funzioni istituzionali derivante dalla carenza del personale e dal sovraccarico di attivitĂ . L’intesa, raggiunta grazie all’opera volontaria di sei soci, militari in congedo (sottotenente Francesco Pecora, luogotenente Guido Finocchio, maresciallo aiutante Mariano Pelliccia, maresciallo Massimo Dalla Pria, brigadiere capo Gerardo Iannone e brigadiere capo Giuseppe Pennisi) della locale Sezione Anfi “M. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il volontariato per la Giustizia. Finanzieri al lavoro in Procura