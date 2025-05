Il vocal coach su Eurovision 2025 | Seconda semifinale molto debole Bigmama non adatta

Dopo una prima semifinale scoppiettante, l’Eurovision 2025 si è sgonfiato nella seconda. Nessuno ha veramente brillato e anche i dati di ascolto tv lo confermano. Persino la favorita Austria con JJ non è riuscita a convincere. In attesa della finale di Eurovision 2025, trasmessa su Rai 1 in prima serata sabato 17 maggio, abbiamo chiesto a uno dei vocal coach più importanti d’Italia, Giancarlo Genise, che per noi ha commentato anche il Festival di Sanremo e le precedenti edizioni dell’Eurovision, di darci il suo parere su questa seconda semifinale che ha deluso molti. La seconda semifinale dell’Eurovision 2025 è stata davvero meno interessante della prima? Che ne pensi? Concordo, la seconda semifinale è stata molto più debole della prima dove hanno messo i personaggi più forti e anche performance più impattanti. 🔗Leggi su Dilei.it

