Il video nei laboratori dove vengono sfruttati gli operai cinesi per le borse Valentino Bags Srl

In questo video, esploreremo le realtà nei laboratori cinesi che producono borse per Valentino Bags Srl. Scopriremo le deplorevoli condizioni di lavoro, con operai clandestini, macchinari pericolosi e la triste presenza di bambini sfruttati. Un'indagine necessaria per mettere in luce l’oscura verità dietro il glamour del settore della moda. Continua a leggere...

Le condizioni dei laboratori cinesi che producono borse e accessori in subappalto per la società di Valentino tra operai clandestini, macchinari con i dispositivi di sicurezza disattivati e bambini piccoli. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il video nei laboratori dove vengono sfruttati gli operai cinesi per le borse Valentino Bags Srl

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tragedia nel Torinese: Locomotore Investe e Uccide 5 Operai a Brandizzo

Nella notte nel territorio torinese si è consumata una tragica vicenda che ha colpito la comunità lavoratrice locale.