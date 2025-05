Il viaggio a Osaka della Regione Lazio è costato oltre 18 milioni di euro Esposto in corte dei Conti

Il viaggio della Regione Lazio all'Expo di Osaka, costato oltre 18 milioni di euro, finisce sotto la lente d'ingrandimento della Corte dei Conti. L'esposto, presentato dal consigliere di Azione Alessio D'Amato, segue le rivelazioni sui 1,8 milioni di euro provenienti da diverse fonti, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche.

La spedizione della Regione Lazio allìExpo di Osaka finisce sulla scrivania dei giudici contabili della Corte dei Conti. L'esposto è stato presentato dal consigliere di Azione, Alessio D'Amato, in seguito a quanto già emerso nelle scorse settimane: circa 1,8 milioni di euro derivanti da varie. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il viaggio a Osaka della Regione Lazio è costato oltre 1,8 milioni di euro. Esposto in corte dei Conti

