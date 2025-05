Si è aperto oggi in Albania il sesto vertice della Comunità politica europea, l’incontro che riunisce 47 paesi sia dell’Unione europea che extra-Ue. Il premier albanese Edi Rama, fresco di riconferma, ha accolto i leader di tutto il vecchio continente in piazza Skanderbeg, a Tirana. Il summit, tra l’altro, è l’occasione per uno scambio sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e sullo stato dei primi negoziati per un cessate il fuoco che, fino a metà mattinata, erano in corso ad Istambul. Presente all’incontro anche il premier ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato in mattinata da Ankara in Turchia, da dove una delegazione ucraina, senza il suo presidente, si è mossa verso Istanbul per i negoziati con la Russia. A Tirana anche il presidente turco Recep Erdogan. L’incontro tra Zelensky, von der Leyen, Starmer e Meloni. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Il vertice europeo a Tirana, Meloni: «Sull’Ucraina si è visto chi è davvero per la pace e chi no»