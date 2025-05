Il vertice delle sedie vuote niente pace ma nuove accuse tra Russia e Ucraina Trump | Tutto fermo finché non vedo Putin

Il vertice delle sedie vuote si preannuncia come un momento cruciale nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina. A Istanbul, attesi incontri trilaterali, sembrano invece amplificare le accuse e le controversie. Mentre Trump dichiara: "Tutto fermo finché non vedo Putin", la situazione rimane incerta e le speranze di pace si affievoliscono.

Il vertice delle sedie vuote. Rischia di passare alla storia così quanto accade oggi a Istanbul, dove sono previsti incontri trilaterali tra turchi, ucraini e russi da una parte, e turchi, americani e ucraini dall'altra. Inizialmente doveva essere l'occasione per fare sedere uno innanzi.

Germania: “Russia non lasci sedia vuota, partecipi se vuole la pace”

Si legge su askanews.it: La Russia non deve lasciare una sedia vuota (a Istanbul), bensì deve presentarsi se è seriamente interessata alla pace”. “C’è grande determinazione affinché anche l’Europa reagisca.

Una sedia vuota. Witkoff e Rubio a Istanbul con Zelensky, la Russia gioca a nascondino

Come scrive huffingtonpost.it: L'appuntamento, chiesto dalla Russia, segna i primi negoziati diretti con l'Ucraina dalla primavera del 2022. Kiev e gli alleati europei sfidano Putin a ...

