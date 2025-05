Il venerdì non perfetto di Kimi Antonelli | Errore nel time attack ma il passo c' è

Il venerdì di Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna non è stato perfetto, ma ha evidenziato un buon passo. Nonostante un errore nel time attack che ha portato a un 18° posto, il giovane talento della Mercedes rimane fiducioso per il prosieguo del weekend.

Non un venerdì perfetto per Andrea Kimi Antonelli, ma nemmeno da buttare via. Il portacolori della Mercedes resta ottimista dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, chiusa con il 18esimo crono. Il bolognese non è riuscito a mettere insieme un.

