Il Vaticano si offre come luogo d' incontro tra Russia e Ucraina Il Papa | Chiudere i conflitti a Kiev e Terra Santa

Il Vaticano, sotto la guida di Papa Leone XIV, si propone come mediatore tra Russia e Ucraina, cercando di porre fine ai conflitti a Kiev e in Terra Santa. La messa di insediamento di domenica rappresenta un’opportunità per rilanciare la diplomazia, con un nuovo Papa sostenuto dall'intero Collegio cardinalizio.

Il Vaticano di Papa Leone XIV guarda già alla messa di insediamento di domenica come occasione per la diplomazia di tornare in campo in grande stile, questa volta, a differenza che per le esequie di Francesco, con un Papa fresco di elezione e col mandato forte di un intero Collegio cardinalizio votante. Un Papa che sa bene che tra guerre, negoziati stop and go e affermazioni di nuovi leader

"La Santa Sede si offre come luogo d'incontro tra Russia e Ucraina", dice il segretario di stato vaticano Pietro Parolin

Il Papa offre il Vaticano per un vertice Russia-Ucraina

