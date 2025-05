Il Vaticano pronto a mediare per una soluzione pacifica del conflitto

Il Vaticano si prepara a mediatori per una soluzione pacifica del conflitto, come dichiarato dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Durante un evento legato al vertice di Istanbul, Parolin ha espresso il rammarico per il fallimento dei tentativi di avvio di un processo di pace, sottolineando la necessità di riprendere il dialogo.

"E' tragico tutto questo perché speravamo che potesse avviarsi un processo magari lento ma con una soluzione pacifica del conflitto e invece siamo di nuovo all'inizio", lo dice il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin a margine di un evento a proposito del vertice di Istanbul. "Adesso vedremo cosa fare ma la situazione è è molto difficile, drammatica". Il Papa intende, ha aggiunto, "eventualmente mettere a disposizione il Vaticano, la Santa sede, per un incontro diretto tra le due parti". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Vaticano pronto a mediare per una soluzione pacifica del conflitto

