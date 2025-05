Il Trentino inedito al Salone del libro di Torino

Scopri il Trentino sotto una nuova luce al Salone del Libro di Torino con "Trentino Unexpected" (Gribaudo). Questo libro fotografico, frutto della visione di artisti come Simone Bramante e Gabriele Micalizzi, offre un viaggio emozionante attraverso paesaggi e cultura, rivelando un’anima inedita e sorprendente della regione. Un’esperienza visiva imperdibile!

Più sguardi per catturare l'anima del Trentino: ecco Trentino Unexpected (Gribaudo), libro fotografico presentato al Salone del libro di Torino che raccoglie gli scatti di Simone Bramante, Francesco Jodice, Gabriele Micalizzi, Roselena Ramistella, Massimo Sestini e Newsha Tavakolian, introdotti dalle parole Denis Curti, critico e curatore di mostre.

