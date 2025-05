Il testimone di Roberto al Vestuti l' assessore De Roberto annuncia una short list di associazioni per persone con autismo o altra forma di disabilità

Il testimone di Roberto ha riscosso notevole successo allo stadio Vestuti di Salerno, grazie all’organizzazione dell’associazione ‘Autismo ogni giorno’. La staffetta inclusiva 4X100, dedicata al giovane Roberto Conforti, scomparso nel 2021, ha unito sport e sensibilizzazione. L’assessore De Roberto ha annunciato una short list di associazioni per supportare le persone con autismo e disabilità.

Salerno, in pista per l’inclusione: successo per la IV edizione del “Testimone di Roberto” allo stadio Vestuti

Si legge su zon.it: Si è conclusa ieri, allo stadio Donato Vestuti di Salerno, la quarta edizione del “Testimone di Roberto”, la staffetta 4×100 che ha visto protagonisti 32 ...

