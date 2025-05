"Quale turismo? Per un nuovo equilibrio nella cura dello spazio pubblico. È questo il tema del nuovo incontro organizzato dall’associazione culturale La Città Invisibile Aps, che si terrà oggi pomeriggio alle 17 alla Manifattura dei Marinati di Comacchio. Ospite e relatore sarà Alex Giuzio, giornalista e autore del libro "Turismo insostenibile. Per una nuova ecologia degli spazi del tempo libero", edito da "Altreconomia". Nel corso dell’incontro verrà approfondita la tematica del turismo in una prospettiva di futuro. Giuzio traccerà l’evoluzione delle pratiche e delle abitudini dei viaggiatori nel corso dei decenni, spiegherà quali criticità ha portato, ma soprattutto proporrà soluzioni concrete e approcci alternativi per promuovere un turismo più equilibrato e rispettoso. Verrà sottolineata l’importanza di un approccio olistico che tenga conto dell’impatto ambientale, sociale ed economico delle attività turistiche. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il tema del turismo nel futuro. Ecco l’incontro alla Manifattura