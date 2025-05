Il tasto Mi sento fortunato su Google ha i click contati | con cosa verrà sostituito

Il tasto "Mi sento fortunato" di Google sembra destinato a cambiare, con la promessa di un nuovo approccio alla ricerca. Stando a testimonianze sui social, il motore di ricerca starebbe sviluppando una modalità AI in grado di fornire risposte più dettagliate attraverso testi elaborati. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa innovazione. Continua a leggere...

Google sta cambiando ancora i suoi strumenti di ricerca. In base ad alcune testimonianze comparse sui social sembra che il motore di ricerca stia lavorando a una nuova AI Mode. Se si clicca su questo pulsante Google fonirà come risposta alle nostre ricerche un testo. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il tasto “Mi sento fortunato” su Google ha i click contati: con cosa verrà sostituito

