il Soroptimist Club raccoglie fondi con il torneo di burraco e dona strumenti sanitari all' Ant

Il Soroptimist Club di Foggia ha concluso con successo il torneo di burraco, un evento benefico dedicato alla raccolta fondi per la Fondazione Ant Italia Onlus. I fondi raccolti sosterranno l'acquisto di strumenti sanitari essenziali, a dimostrazione dell'impegno del club nel promuovere la salute e il benessere della comunità.

Si è concluso ieri pomeriggio con una cerimonia ufficiale presso la sede della Fondazione Ant Italia Onlus delegazione Foggia in via Di Vittorio, il progetto 'Aiutaci ad aiutare' promosso dal Soroptimist Club di Foggia per sostenere, con l'acquisto di attrezzature sanitarie, la fondazione Ant.

