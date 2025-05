Il sogno di Wittel Vanvitelli si racconta ai bambini | evento alla Reggia

Sabato 17 maggio alle 17:15, il Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta accoglierà "Il sogno di Wittel. Vanvitelli si racconta ai bambini". Questo terzo appuntamento del ciclo "Lettere dal tempo", curato da Arb Dance Company e diretto da Annamaria Di Maio, porterà in scena la storia affascinante di Luigi Vanvitelli, raccontata ai più piccoli in maniera magica e coinvolgente.

Sabato 17 maggio alle 17:15 il Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta ospiterà "Il sogno di Wittel. Vanvitelli si racconta ai bambini". Terzo appuntamento del ciclo di eventi "Lettere dal tempo" curati da Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio.

Il Sogno di Wittel: un viaggio tra storia e fantasia alla Reggia di Caserta

Caserta. Sabato alla Reggia ‘Arb Dance Company’, ‘Il sogno di Wittel’ dal ciclo ‘Lettere dal tempo’

