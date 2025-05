Il sindaco di Napoli Manfredi: «Io fortunato? E se invece di chiamarla fortuna si chiamasse lavoro?» Il sindaco Gaetano Manfredi intervistato dal Foglio all’indomani dell’ufficializzazione – a sorpresa – di Napoli sede della America’s Cup 2027. Ne pubblichiamo qualche estratto. Sindaco, dicono a Napoli che Gaetano Manfredi ha “un mazzo come Porta Capuana”, che lei è un uomo fortunato, e che ora gli cade (dal cielo) pure l’america’s Cup, un evento globale. Ci vuole regalare uno dei suoi cornetti rossi? “E se invece di chiamarla fortuna si chiamasse lavoro? Sono uno che ha sempre lavorato, con fatica, professionalità. Con la fortuna non avremmo convinto Apple a investire a Napoli, non avremmo vinto la gara per ospitare l’america’s Cup, non avremmo risanato il debito”. In Campania per indicare il denaro si usa la parola “i renari”. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

