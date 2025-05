Salerno accoglie un tesoro senza precedenti: il Sigillo in piombo usato durante l’ultimo Conclave – che ha eletto Papa Leone XIV – per sigillare le porte della Cappella Sistina e del Palazzo Apostolico Vaticano, è tra i pezzi più rari e significativi della mostra “I Sigilli dei Papi”, che sarà inaugurata sabato 17 maggio alle ore 10 presso l’Archivio di Stato di Salerno. Nel corso della preview rivolta alla stampa, giornalisti e rappresentanti istituzionali hanno potuto ammirare in anteprima alcuni dei sigilli papali che compongono l’esposizione, curata dallo storico Alessio Scarpa e promossa dal Centro Culturale Studi Storici di Eboli, dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e da Banca Campania Centro, con il patrocinio del Comune di Salerno, dell’ Università degli Studi di Salerno e dell’ Archivio di Stato. 🔗Leggi su Zon.it

© Zon.it - Il Sigillo del Conclave di Papa Leone XIV a Salerno: presentata la mostra “I Sigilli dei Papi”