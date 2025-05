Il segretario nazionale dell’Udc a Massafra per Zaccaro Sindaco

Lorenzo Cesa, Segretario Nazionale dell’UDC e Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, ha visitato Massafra per supportare la candidatura di Giancarla Zaccaro a sindaco. La presenza di Cesa, insieme ai vertici del partito, sottolinea l'importanza di questo appuntamento elettorale e il sostegno a una leadership che promette sviluppo e rinnovamento per la comunità.

Tarantini Time Quotidiano Lorenzo Cesa, Segretario Nazionale dell’UDC e Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, è venuto a Massafra per sostenere l’elezione a sindaco di Giancarla Zaccaro. Da parte dell’onorevole Cesa, e tutto il partito dell’Udc rappresentato nei suoi massimi vertici nazionali e regionali, una dichiarazione netta e una presa di posizione politica forte accanto a Giancarla Zaccaro. Una sala gremita di civici e sostenitori ha accolto con entusiasmo la presenza di questo partito nella coalizione per Zaccaro Sindaco. Sul palco i protagonisti di un progetto che nasce da un’alleanza civica solida, coraggiosa, costruita attorno alla figura di Giancarla Zaccaro, candidato sindaco. E proprio la presenza di Cesa ha conferito all’appuntamento una valenza nazionale: «La nostra, qui a Massafra, è una scelta di campo guardando alla persona perché chi guida la città è poi colui che deve dare una visione chiara delle cose da fare. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Il segretario nazionale dell’Udc a Massafra per Zaccaro Sindaco

