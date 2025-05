Il salone festeggia 25 anni | titolare porta in vacanza tutti i dipendenti a sorpresa

Arezzo, 16 maggio 2025 – Il salone Privè di via Garibaldi celebra il suo 25° anniversario con una sorprendente iniziativa. Il titolare, Fabrizio Del Buono, ha deciso di portare in vacanza tutti i dipendenti per tre giorni, un gesto di gratitudine per il loro impegno e dedizione. Un’iniziativa che trasmette gioia e unità nel team!

Arezzo, 16 maggio 2025 – Per festeggiare il quarto di secolo del suo salone di parrucchiere, ha deciso di regalare ai suoi dipendenti una vacanza. Così Fabrizio Del Buono parrucchiere del salone Privè di via Garibaldi ad Arezzo, ha fatto una sorpresa a tutti i collaboratori portandoli tre giorni a Praga. «Quest’anno abbiamo festeggiato i 25 anni di attività e ho ritenuto giusto condividere con i miei collaboratori un fine settimana lungo – spiega Fabrizio Del Buono – siamo stati tre giorni a Praga tutti insieme. Un gruppo affiatato visto che i miei ragazzi sono come me da sempre. Per questo motivo mi sembrava giusto condividere con loro un traguardo così importante come questo. E’ stato possibile raggiungerlo anche grazie a loro. E’ sempre il lavoro di gruppo che fa la differenza, mi piace condividere con i miei dipendenti sia gli obiettivi dell’attività che altre cose del mondo moda e capelli». 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il salone festeggia 25 anni: titolare porta in vacanza tutti i dipendenti a sorpresa

