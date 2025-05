Il Salone del Camper i criteri per scegliere il camper

Il Salone del Camper, in programma dal 13 al 21 settembre 2025 a Parma, è l'evento imperdibile per gli appassionati di viaggi all'aperto. In cinque padiglioni, i visitatori potranno esplorare diversi modelli e scoprire i criteri essenziali per scegliere il camper ideale per le loro avventure. Un'opportunità unica per gli amanti delle vacanze in libertà!

Appuntamento imperdibile per la community di viaggiatori che amano la vacanza open air: dal 13 al 21 settembre 2025 torna il Salone del Camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. La sarà ospitata in 5 padiglioni e festeggerà la sua. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il Salone del Camper, i criteri per scegliere il camper

Salone del Camper 2025: lusso, libertà e viaggi senza confini

Il Salone del Camper 2025, in programma dal 13 al 21 settembre alle Fiere di Parma, celebra questa filosofia con la sua 16ª edizione. Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC

Viaggiare in camper verso la libertà: le cose da portarsi assolutamente

Viaggiare in camper è la scelta che stanno facendo sempre più italiani: si evitano gli assembramenti e si vive una vera avventura.