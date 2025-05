Il saggista Franco Nembrini chiude al teatro Verdi la rassegna sull' educazione giovanile

Martedì 20 maggio, il Teatro Verdi di Cesena ospita la serata finale della rassegna dedicata all'educazione giovanile. L'illustre saggista e pedagogista Franco Nembrini concluderà l'evento, portando la sua esperienza e le sue celebri letture commentate della Divina Commedia di Dante, offrendo così spunti di riflessione su temi fondamentali per la crescita dei giovani.

Martedì 20 maggio, al teatro Verdi di Cesena si tiene la serata conclusiva della rassegna sull'educazione dei giovani con un ospite d'eccezione: il professore Franco Nembrini, insegnante, saggista e pedagogista di cui sono diventate famose le letture commentate della Divina Commedia di Dante.

Cesena. Incontro con Franco Nembrini per la rassegna sull’educazione dei giovani

Martedì 20 maggio presso il teatro Verdi di Cesena, alle 21 si svolgerà la serata conclusiva della "Rassegna sull'educazione dei giovani" promossa dalle associazioni "Paola Piraccini Odv", "G.I.Pre,"

