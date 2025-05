Il Rotary restaura l' armatura Yank per il Corteo della Repubblica Fiorentina

Firenze, 16 maggio 2025 – Una corazza che racconta la storia, la memoria, l’identità di una città. Si è svolta ieri sera, presso il Palagio di Parte Guelfa, la cerimonia di presentazione del restauro dell’armatura “Yank”, che sta per tornare all’antico splendore grazie all’impegno del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico e che il Corteo della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino esporranno in via permanente nei suggestivi spazi dell’antico palagio, affiancata da un pannello esplicativo che ne racconta la storia. L’evento, partecipato da autorità cittadine, rappresentanti delle tradizioni popolari e soci rotariani, è stato preceduto da una conferenza stampa nella Sala Brunelleschi. A prendere la parola sono stati Letizia Perini, assessora allo Sport, Giovani e Tradizioni Popolari del Comune di Firenze, Filippo Giovannelli, direttore del Corteo Storico, Antonio Marrone, capitano dei Bandierai degli Uffizi, il presidente del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico Raoul Masini e il governatore del Distretto Rotary 2071 Pietro Belli. 🔗Leggi su Lanazione.it

